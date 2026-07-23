Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью рязанских детей в жилых зонах

Автоинспекторы усилили контроль за юными пешеходами и любителями двухколёсного транспорта. С маленькими рязанцами проводят беседы о правилах безопасного перехода дороги, о "дорожных ловушках" и опасности использования телефонов и других гаджетов во время прогулки.
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