Госавтоинспекция усилила контроль за безопасностью рязанских детей в жилых зонах

Автоинспекторы усилили контроль за юными пешеходами и любителями двухколёсного транспорта. С маленькими рязанцами проводят беседы о правилах безопасного перехода дороги, о "дорожных ловушках" и опасности использования телефонов и других гаджетов во время прогулки.