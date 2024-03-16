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Кубок мира. Масс-старт. Братья Бо, Лагрейд, Самуэльссон, Жаклен, Кристиансен и Долль выступят в гонке

Кубок мира по биатлону 9-й этап Кэнмор, Канада Мужчины Масс-старт Начало – 0:20 по московскому времени (в ночь на 18 марта), прямая трансляция – Okko.

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