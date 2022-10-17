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Ленин: какие у него были мотивы избавиться от царя

Ленин: какие у него были мотивы избавиться от царя

Приветствую вас уважаемые читатели на канале "Факты из истории".Вспоминая события прошлого, в частности мученическую кончину династии Романовых, многие задаются вопросом: был ли Ленин причастным к смерти всего семейства свергнутого императора? Да, действительно, произошедшее вызвало много споров в общественности, потому как одни считали, что российский революционер имеет к совершенной расправе прямое отношение, другие же полностью отвергали эти домыслы, поскольку каких-либо доказательств и документов, подтверждающих их, найдено не было.

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