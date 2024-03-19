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Советник Зеленского Подоляк захотел расширения атак на российское приграничье

Советник Зеленского Подоляк захотел расширения атак на российское приграничье

Украина должна проводить больше террористических атак на российское приграничье. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.

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Комментарии
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Игорь Егоров
Не пойму, а где наши ресурсы на уничтожение этих упырей, или лупить ракетами по беспилотникам  это веселей.
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21 час.

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