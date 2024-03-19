Советник Зеленского Подоляк захотел расширения атак на российское приграничье

Украина должна проводить больше террористических атак на российское приграничье. Об этом заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью украинскому журналисту Василию Голованову.
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