Ведущую Ольгу Бузову нашли иконой стиля по версии Fashion TV

Бывшая участница и ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова снова оправдала ожидания фанатов, получив главные награды на 13-ой ежегодной премии телеканала FASHION TV RUSSIA — Fashion New Year Awards 2023.
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