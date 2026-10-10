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Царьград

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Киев и Запад не договорились: переговоры в Майами закончились раньше срока

Киев и Запад не договорились: переговоры в Майами закончились раньше срока

Переговоры в Майами свернули досрочно.Встреча представителей США, Украины, Великобритании, Франции, ФРГ, Еврокомиссии и НАТО в Майами завершилась досрочно — второй день переговоров не состоится.

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