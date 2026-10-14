Во время пленарного заседания Госдумы Вячеслав Володин с юмором предложил партии "Новые люди" изменить название, поскольку за 5 лет девятого созыва они потеряли новизну.
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Правильно. Пусть называются "Уже не новые люди, но со старыми замашками". за все эти годы, что существует партия, я что-то не заметил у них шевелений в частности по Ростовской области.