Подростки избили 50-летнюю женщину из-за замечания

Спустя почти год после нападения подростков на женщину они не привлечены к ответственности. Жительница Новосибирской области обратилась к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину из-за медленного расследования уголовного дела о нападении на нее двух подростков.
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