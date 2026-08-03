Отмененный вчера концерт Виктории Дайнеко состоится сегодня на Зеленом острове. Начало в 19:00. Выступление певицы должно было состояться вчера на Соборной площади, но его отменили из-за угрозы атаки БПЛА.
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Отмененный вчера концерт Виктории Дайнеко состоится сегодня на Зеленом острове. Начало в 19:00. Выступление певицы должно было состояться вчера на Соборной площади, но его отменили из-за угрозы атаки БПЛА.
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