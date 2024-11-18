Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Боррель: В ЕС впервые рассмотрят торговые санкции против Израиля из-за ситуации в Газе

Боррель: В ЕС впервые рассмотрят торговые санкции против Израиля из-за ситуации в Газе

Замораживание политического диалога с Израилем и торговые санкции против Тель-Авива рассмотрят руководители внешнеполитических ведомств государств Европейского союза 18 ноября в ходе встречи в Брюсселе, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает NEWS.

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