Боррель: В ЕС впервые рассмотрят торговые санкции против Израиля из-за ситуации в Газе

Замораживание политического диалога с Израилем и торговые санкции против Тель-Авива рассмотрят руководители внешнеполитических ведомств государств Европейского союза 18 ноября в ходе встречи в Брюсселе, сообщил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, передает NEWS.
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