В воскресенье, 18 октября, в Новосибирске температура воздуха в течение дня будет колебаться от −2 до +1 градуса, а по ощущениям — опускаться до −7 из-за ветра с порывами до 10 метров в секунду.
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