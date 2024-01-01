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Будаков поздравил с наступившим 2024-м: «Самое главное, мы выдержали этот удар по печени. С Новым годом!»

«Я, Будаков Александр, вратарь «Родины Медиа», поздравляю вас с наступившим уже Новым годом! Желаю здоровья вам и вашим близким.

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