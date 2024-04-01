Доктор Мясников рассказал о фатальных последствиях невылеченной ангины

Александр Мясников утверждает о том, что невылеченные до конца ангины способны вызвать порок сердца.В эфире своей авторской программы "О самом главном" на канале "Россия 1" доктор Александр Мясников заявил о том, что частые боли в горле способны провоцировать развитие болезней сердца.