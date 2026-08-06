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Southwest Gas Holdings представила отчет за второй квартал 2026 года и подтвердила прогноз

Southwest Gas Holdings представила отчет за второй квартал 2026 года и подтвердила прогноз

Американская энергетическая компания Southwest Gas Holdings представила финансовые результаты за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рост скорректированной прибыли и подтвердив ориентиры на весь 2026 год.

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