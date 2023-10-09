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Франко Камоцци: надеюсь, после ничьи с ЦСКА Абаскаль уйдет из «Спартака»

Франко Камоцци: надеюсь, после ничьи с ЦСКА Абаскаль уйдет из «Спартака»

Красно-белые спаслись лишь в концовке встречи.Красно-белые спаслись лишь в концовке встречи.Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал результат московского дерби с ЦСКА (2:2).

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