Франко Камоцци: надеюсь, после ничьи с ЦСКА Абаскаль уйдет из «Спартака»

Красно-белые спаслись лишь в концовке встречи.Красно-белые спаслись лишь в концовке встречи.Франко Камоцци, бывший советник экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна, прокомментировал результат московского дерби с ЦСКА (2:2).
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