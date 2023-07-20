«Подлость и предательство»: обласканная властью спортсменка Исинбаева отреклась от России

СК Степан Капуста Выплюнуть, растереть и забыть. Однако, есть вопросики: "Откуда деньги, Лен? Кто-то содержит? От кого дочь, родившаяся в Монако?"

КузнецовВВ прежде чем задавать вопросы стоило бы немного подумать. 28 мировых рекордов, огромные призовые за выигранные старты на чемпионатах мира, олимпиадах и прочих коммерческих Золотых и Бриллиантовых лигах. Про кучу рекламных контрактов я даже не говорю. Лена своими победами обеспечила не только себя, но и своих детей и внуков.