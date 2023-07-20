После начала СВО пролегла линия однозначного/окончательного водораздела, наступил массовый расчехлёж.
«Подлость и предательство»: обласканная властью спортсменка Исинбаева отреклась от России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
СК
Степан Капуста
Выплюнуть, растереть и забыть. Однако, есть вопросики: "Откуда деньги, Лен? Кто-то содержит? От кого дочь, родившаяся в Монако?"
Ответить
9 час.
КузнецовВВ
прежде чем задавать вопросы стоило бы немного подумать. 28 мировых рекордов, огромные призовые за выигранные старты на чемпионатах мира, олимпиадах и прочих коммерческих Золотых и Бриллиантовых лигах. Про кучу рекламных контрактов я даже не говорю. Лена своими победами обеспечила не только себя, но и своих детей и внуков.
Ответить
3 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Ну если для вас в жизни главное деньги, тогда да! Но мы не ведем как ГОСПОДЬ карает за предательство и деньги не помогут. Примеры нужны?
Ответить
59 мин.
Свежие комментарии