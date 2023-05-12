Эрдоган пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы в Турции

РИАМО - 12 мая. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил своего конкурента на предстоящих президентских выборах, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, за слова о якобы вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию в Турции, сообщает ТАСС.