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Эрдоган пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы в Турции

Эрдоган пристыдил лидера оппозиции за слова о вмешательстве РФ в выборы в Турции

РИАМО - 12 мая. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган пристыдил своего конкурента на предстоящих президентских выборах, лидера оппозиции Кемаля Кылычдароглу, за слова о якобы вмешательстве Кремля в предвыборную кампанию в Турции, сообщает ТАСС.

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