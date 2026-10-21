Ребенок-инвалид дважды не получил лекарство вовремя, родители купили его за свои деньги. Прокуратура добилась выплаты компенсации около 60 тыс.
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