Расулов поделился ожиданиями от боя между Чимаевым и Усманом

Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294.Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294.Бывший чемпион АСА Салимгерей Расулов высказался о предстоящем поединке между бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем Нигерии Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу‑Даби.