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Расулов поделился ожиданиями от боя между Чимаевым и Усманом

Расулов поделился ожиданиями от боя между Чимаевым и Усманом

Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294.Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294.Бывший чемпион АСА Салимгерей Расулов высказался о предстоящем поединке между бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем Нигерии Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу‑Даби.

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