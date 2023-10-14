Расулов поделился ожиданиями от боя между Чимаевым и Усманом

Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294.Поединок состоится 21 октября на турнире UFC 294.Бывший чемпион АСА Салимгерей Расулов высказался о предстоящем поединке между бойцом чеченского происхождения Хамзатом Чимаевым и представителем Нигерии Камару Усманом на турнире UFC 294 в Абу‑Даби.
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