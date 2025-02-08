Рустам Минниханов вручил госпремии РТ в области науки и техники

Академическое сообщество Татарстана находится на острие решения задач, стоящих перед отечественными учеными, — заявил сегодня Рустам Минниханов на церемонии вручения госпремии Республики в области науки и техники.
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