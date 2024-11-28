Забил победный гол в ворота «Баффало».Приунывший вместе с остальными «Рейнджерами» Артемий Панарин и получивший травму Александра Овечкин помогли определиться с двумя главными российскими героями двух первых месяцев регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
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