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В Приангарье задержан подозреваемый в сбыте наркотиков посредством интернет-магазина

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками ОНК и следователями УМВД России по Ангарскому ГО при участии ГУНК МВД России задержали подозреваемого в незаконном распространении наркотиков через сеть закладок посредством интернет-магазина.

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