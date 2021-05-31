В Приангарье задержан подозреваемый в сбыте наркотиков посредством интернет-магазина

В ходе проведения комплекса оперативных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области совместно с сотрудниками ОНК и следователями УМВД России по Ангарскому ГО при участии ГУНК МВД России задержали подозреваемого в незаконном распространении наркотиков через сеть закладок посредством интернет-магазина.