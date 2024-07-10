Бой у замка Иттер. Одно из самых странных сражений Второй мировой войны

Военнослужащий 23-го танкового батальона американской 12-й танковой дивизии и немецкие солдаты, совместно оборонявшие высокопоставленных французских пленных в замке ИттерУзники замка ИттерЗамок Иттер, расположенный на территории тирольской коммуны Иттер, в округе Кицбюэль (современная Австрия), предположительно, был основан в XIII столетии.
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