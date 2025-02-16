Снег на Южном берегу Крыма. Возле Никиты столкнулись автомобили из-за гололедицыПо словам одного из участников ДТП, моноприводный автомобиль остановился при повороте налево — якобы водитель растерялся, увидев на дороге кроссовер.
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