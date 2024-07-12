Политолог о выставке «Россия»: «Демонстрация величия и разнообразия нашей страны»

За восемь месяцев международная выставка-форум «Россия» успела стать культурным феноменом. Такое мнение высказала политолог, член экспертного клуба «Дигория» Анастасия Ткаченко, комментируя закрытие самой культовой выставки страны:«Символично открывшая свои двери в День народного единства выставка «Россия» – это успешная попытка визуализации особенностей нашей страны, демонстрации ее величия и разнообразия.