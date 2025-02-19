Тайная доктрина
БлогПравилаЭзотерикаИльиновПолитикаВелБочаровНелли
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Тайная доктрина

2 032 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Ильинов
    Александр 3 Вот у меня один вопрос-Почему Пригожин хотел укрепить Курскую границу своими ЧВК? Откуда он знал о плана...ВС РФ перешли гос...
  • Юрий Ильинов
    https://slavdok.mirtesen.ru/blog/43054748556/VS-RF-demonstriruyut-chto-granitsa-Sumskoy-oblasti-prozrachna-i-?utm_ref...ВС РФ перешли гос...
  • Иван Ураганов
    Пересекли границу,в каком месте?ВС РФ перешли гос...

Что не так с этим дрононосцем?

Что не так с этим дрононосцем?

Что не так с этим дрононосцем? Нет, правда, с этим кораблем что-то не так. В комментариях в «Х» и других местах, где можно продемонстрировать глубину своего интеллекта, многие откровенно смеются над дрононосцем, переделанным из сухогруза.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх