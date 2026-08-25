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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Бруну, Райс, Холанд, Салиба, Габриэл – в символической сборной прошлого сезона АПЛ от PFA

Ассоциация профессиональных футболистов Англии  (PFA) огласила состав символической сборной лучших игроков прошлого сезона АПЛ.

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