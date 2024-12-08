Зеленский: встреча с Трампом в Париже была хорошей

Политика как она есть

Встреча с избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже была «хорошей». Такую оценку прошедшей беседе с будущим американским президентом, в которой также участвовал президент Франции Эммануэль Макрон, дал украинский лидер Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.