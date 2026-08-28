Трамп требует, чтобы Венесуэла на 100 лет передала США свои месторождения нефти

Администрация Трампа в настоящее время ведет переговоры с полностью подконтрольным Вашингтону временным правительством Венесуэлы, требуя, чтобы Каракас передал американцам права на свои ключевые нефтяные месторождения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии