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PSYСHOLOGY & FUN

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Быть романтиком сложно 🤣🤣🤣 В Башкирии один мужчина решил устроить сюрприз для своей возлюбленной, но всё пошло не по плану: он застрял штаниной на заборе и провисел там два часа.

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