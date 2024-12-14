Быть романтиком сложно 🤣🤣🤣 В Башкирии один мужчина решил устроить сюрприз для своей возлюбленной, но всё пошло не по плану: он застрял штаниной на заборе и провисел там два часа.
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Быть романтиком сложно 🤣🤣🤣 В Башкирии один мужчина решил устроить сюрприз для своей возлюбленной, но всё пошло не по плану: он застрял штаниной на заборе и провисел там два часа.
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