Тренер заявил о дискриминации привитых «Спутником» биатлонистов из России

Биатлон , 22 янв, 00:15 0 Тренер сборной России заявил о дискриминации привитых «Спутником V» биатлонистов Юрий Каминский отметил, что большинство биатлонистов российской команды привиты «Спутником V», а заболел только из них лишь один, тогда как из четверых привитых препаратом Pfizer заразились двое Фото: ТАСС Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в интервью Metaratings назвал ненормальной ситуацию, когда привитый «Спутником V» российский спортсмен должен в два раза дольше находиться на карантине в случае положительного теста на коронавирус.