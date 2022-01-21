FiNE-NEWS

1 200 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виталий Сорокин
    Дерьмом бы не захлебнулся генерал- "герой" Дебальцевского котла!!!Украинские военны...
  • Boris Max
    Это как же выёбывался на курорте, наверняка на стакане был!Олега Тактарова и...
  • Дмитрий
    Бриташка хочет объявить войну России? Или будет помогать хохлам дружескими советами?😜«Все дипломатичес...

Тренер заявил о дискриминации привитых «Спутником» биатлонистов из России

Тренер заявил о дискриминации привитых «Спутником» биатлонистов из России

Биатлон , 22 янв, 00:15  0  Тренер сборной России заявил о дискриминации привитых «Спутником V» биатлонистов Юрий Каминский отметил, что большинство биатлонистов российской команды привиты «Спутником V», а заболел только из них лишь один, тогда как из четверых привитых препаратом Pfizer заразились двое Фото: ТАСС Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский в интервью Metaratings назвал ненормальной ситуацию, когда привитый «Спутником V» российский спортсмен должен в два раза дольше находиться на карантине в случае положительного теста на коронавирус.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх