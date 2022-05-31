Левый берег

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Долголеты из Левобережного прокатились на «Добром автобусе»

Долголеты из Левобережного прокатились на «Добром автобусе»

Фото предоставлено Филиалом «Левобережный» ТЦСО «Ховрино»26 мая для самых активных участников проекта «Московское долголетие» Левобережного района была организована экскурсия «Добрый автобус» с посещением Музея музыки имени Михаила Ивановича Глинки.

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