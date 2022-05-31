Долголеты из Левобережного прокатились на «Добром автобусе»

Фото предоставлено Филиалом «Левобережный» ТЦСО «Ховрино»26 мая для самых активных участников проекта «Московское долголетие» Левобережного района была организована экскурсия «Добрый автобус» с посещением Музея музыки имени Михаила Ивановича Глинки.