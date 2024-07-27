Паста ресторанного уровня за несколько минут на обычной кухне: покажем уловки, которые повара берегут для себя

Достойную хорошего ресторана пасту можно без особого труда приготовить и дома. С добавлением кулинарных деталей, таких как нежнейший кабачковый крем, обжаренной рыбы и вяленых помидоров, у вас за несколько минут получится невероятно вкусное блюдо.
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