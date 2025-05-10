Полиция задержала двоих участников конфликта со стрельбой в Янино

Они помещены в изолятор В ночь на 9 мая в полицию Всеволожского района Ленинградской области поступило сообщение о драке и ранении одного из ее участников возле дома 8 по Голландской улице в поселке Янино-1.
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