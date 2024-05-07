"А как вы хотели?" Наблюдатели оценили грядущие российские учения с ядерным оружием

Предстоящие маневры по отработке использования ТЯО является сигналом НАТО Довольно бурную реакцию в сети вызвала информация о предстоящих российских учениях по отработке использования нестратегических ядерных сил.
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