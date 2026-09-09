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Татар-информ

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«Вылил санитайзер на спящую и поджег»: жителя РТ судят за попытку убить жену

«Вылил санитайзер на спящую и поджег»: жителя РТ судят за попытку убить жену

До суда в Татарстане дошло резонансное дело о том, как пьяный мужчина облил спиртосодержащей жидкостью жену и поджег ее.

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