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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Махачев озвучил план на бой с Порье: «Я попытаюсь повалить его»

«Бой начнется, и я попытаюсь повалить его. Дастин попробует накинуть гильотину, но я смогу защититься, нанесу пару ударов, после чего он сникнет.

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