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Нижегородская правда

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Футзалисты «Торпедо» потерпели первое поражение в основное время

Футзалисты «Торпедо» потерпели первое поражение в основное время

Сегодня в первом матче 3‑го тура суперлиги чемпионата России по футзалу нижегородское «Торпедо» потерпело выездное поражение от «ИрАэро» из Иркутска.

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