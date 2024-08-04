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«Всех мигрантов на фронт». Участники СВО в шоке: Белоусов нашел способ спасти Россию от новой мобилизации

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Ничего, в тыловых  частях могут и мигранты  работать. Но  для  этого надо  ввести над ними надсмотр, в случае любого  саботажа на  зону трусов  и предателей. Об этом не пишут  особо, но  паникёров  и предателей  в ВОВ расстреливали на месте.
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