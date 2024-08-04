«Всех мигрантов на фронт». Участники СВО в шоке: Белоусов нашел способ спасти Россию от новой мобилизации

Владимир Алтайцев

Ничего, в тыловых частях могут и мигранты работать. Но для этого надо ввести над ними надсмотр, в случае любого саботажа на зону трусов и предателей. Об этом не пишут особо, но паникёров и предателей в ВОВ расстреливали на месте.