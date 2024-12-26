Новая реальность: успех S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl позволит GSC добавить в игру вырезанный контент

Руководитель разработки S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Евгений Григорович и ведущий продюсер Мария Григорович в интервью IGN рассказали, что успех постапокалиптического шутера значит для GSC Game World.
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