Владимирские спортсмены взяли 9 медалей по рукопашному бою в Калмыкии

7-9 марта 2025 г. в республике Калмыкия прошёл межрегиональный турнир по рукопашному бою, посвящённый Калмыцкому национальному праздникуВладимирские спортсмены взяли 9 медалей по рукопашному бою в Элисте на межрегиональном турнире, сообщает паблик "Мой Владимир".