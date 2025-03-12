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Владимирские новости

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Владимирские спортсмены взяли 9 медалей по рукопашному бою в Калмыкии

Владимирские спортсмены взяли 9 медалей по рукопашному бою в Калмыкии

7-9 марта 2025 г. в республике Калмыкия прошёл межрегиональный турнир по рукопашному бою, посвящённый Калмыцкому национальному праздникуВладимирские спортсмены взяли 9 медалей по рукопашному бою в Элисте на межрегиональном турнире, сообщает паблик "Мой Владимир".

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