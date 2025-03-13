Автомобили китайского автобренда Deepal официально появятся в России

Changan выводит на российский рынок автобренд Deepal. Об этом сообщает Telegram-канал No Limits. "Российский офис Changan в конце февраля зарегистрировал в России отдельный сайт для марки Deepal (Shenlan в Китае).
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