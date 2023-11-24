Жильцов 19 квартир пострадавшего дома признали полностью утратившими имущество

Накануне вечером руководитель городского штаба по ликвидации последствий обрушения дома по пл. Вокзальной 1А литер А первый заместитель главы Астрахани Назар Кучерук провел заседание комиссии по установлению фактов проживания граждан в жилых помещениях, находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, а также фактов утраты ими имущества первой необходимости в результате ЧС.