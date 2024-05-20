РПЛ вручит кубок чемпиону России или в Петербурге, или в Краснодаре

Церемония пройдет сразу после 30-го тура Российская премьер-лига планирует вручить кубок чемпиону страны сразу после матча 30-го тура вне зависимости от того, в каком городе окажется победитель розыгрыша – в Краснодаре или Санкт-Петербурге, пишет «Спорт-Экспресс».