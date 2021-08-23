ЭНЕРГИЯ ДНЯ 24 августа 2021 года

Энергетический прогноз на сегодня, двадцать четвёртое августа две тысячи двадцать первого года. Числовой код 1168 =Благородство - это доброта, Любовь, честность, порядочность, великодушие, сострадание, сочувствие = Все переживаемые вами внутри чувства: гнев, радость, страх, стресс, счастье — очень и очень реальны для вас! =Всем искусством Нового Человечества будет секрет слушания сердца: сознательно, бдительно, внимательно =Главное, сделай Жизнь вокруг себя красивой, и пусть каждый человек почувствует, что встреча с тобой - это дар =Главное - это сохранять доминирующую роль гуманизирующего Начала над состоянием урбанизации = Душа человека отличается от Души животного тем, что она всегда настроена на «поглощение» - усваивание новых Знаний = Люди имеют материалистическое мышление - оно логическое.