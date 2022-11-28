Масса звезды имеет вполне очевидное ограничение снизу

Масса звезды имеет достаточно очевидный предел снизу. Если она составляет менее 8% массы Солнца, то термоядерные реакции с участием водорода в ядре не начнутся.
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