Певец Малинин назвал ложью слухи о своем проживании за границей

Певец Александр Малинин ответил депутатам Саратовской областной думы, которые хотели запретить ему зарабатывать деньги в России, ссылаясь на то, что певец имеет жилье в Германии и не высказывается о спецоперации России на Украине.
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