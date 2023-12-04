У композитора и подруги Пугачевой Лоры Квинт случился тяжелый рецидив рака

У композитора Лоры Квинт начался рецидив онкологии. Об этом проинформировал Telegram-канал Shot. По информации источника, у музыканта диагностировали увеличение прежних опухолей в лимфоузлах в паховой области и в подкожно-жировой клетчатке левого бедра.