На это понадобилось два долгих года.Освобождение Ужгорода. фото: vk.com--> Из мирного населения в Великой Отечественной войне больше всего пострадали Белоруссия и Украина.
Как 80 лет назад прогнали нацистов из Украины
Комментарии
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Traveller
У Ковпака бла книга "От Путивля до Карпат". Пока он действовал на востоке, возле Путивля, вроде всё шло неплохо. Но потом он дошёл до Карпат... И всё!!! Вот где враги уничтожили всю ковпаковскую рать.
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