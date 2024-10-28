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Свежие комментарии

  • Игорь Егоров
    Будь моя воля, за такие дела,поставил бы под пулемет, из таких мразей уже ничто кроме убийц не вырастит.Мигрантам, убивши...
  • Traveller
    У Ковпака бла книга "От Путивля до Карпат". Пока он действовал на востоке, возле Путивля, вроде всё шло неплохо. Но п...Как 80 лет назад ...
  • ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
    Ну а ходить он умеет или в кресле сидеть ? Так гоните его  взашей , вызывайте их врачей или сразу трансплантологов и ...Заместителя посла...

Как 80 лет назад прогнали нацистов из Украины

Как 80 лет назад прогнали нацистов из Украины

На это понадобилось два долгих года.Освобождение Ужгорода. фото: vk.com--> Из мирного населения в Великой Отечественной войне больше всего пострадали Белоруссия и Украина.

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Комментарии
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Traveller
У Ковпака бла книга &quot;От Путивля до Карпат&quot;. Пока он действовал на востоке, возле Путивля, вроде всё шло неплохо. Но потом он дошёл до Карпат... И всё!!! Вот где враги уничтожили всю ковпаковскую рать.
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