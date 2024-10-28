Как 80 лет назад прогнали нацистов из Украины

Traveller

У Ковпака бла книга "От Путивля до Карпат". Пока он действовал на востоке, возле Путивля, вроде всё шло неплохо. Но потом он дошёл до Карпат... И всё!!! Вот где враги уничтожили всю ковпаковскую рать.