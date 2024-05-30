Персонажи Star Wars: Hunters — штурмовик-ветеран Часовой Вслед за охотницей за голов...

Персонажи Star Wars: Hunters — штурмовик-ветеран ЧасовойВслед за охотницей за головами Имарой Векс из онлайн-экшена Star Wars: Hunters от NaturalMotion и Zynga издание IGN показало в деле еще одного бойца — закаленного в боях Часового.
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